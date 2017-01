Wetter : Bis zu 25 Millionen Euro zur Beseitigung von Sturmschäden

Zur Beseitigung der Sturmflutschäden an der öffentlichen Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern legt das Land einen Hilfsfonds mit bis zu 25 Millionen Euro auf. Darauf haben sich SPD und CDU geeinigt, wie die Vorsitzenden beider Landtagsfraktionen am Freitag in Schwerin mitteilten.