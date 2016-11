Bildung : Bildungsministerin: Keine Experimente in der Schulpolitik

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die neue SPD-Bildungsministerin Birgit Hesse will «keine Experimente in der Schulpolitik». Das werde es mit ihr nicht geben, sagte sie nach drei Wochen im Amt am Mittwoch vor den Abgeordneten des Landtags in Schwerin. Für die oppositionelle Linksfraktion bedeutet dies Stillstand. Weder seien Verbesserungen bei den Lernbedingungen noch bei den Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte vorgesehen.

Aus Hesses Sicht gab es im Schulbereich in den vergangenen Jahrzehnten zu viele Änderungen. Sie halte Kontinuität für wichtig. «Ich stehe für eine verlässliche Bildungspolitik und werde gemeinsam verabredete Wege weitergehen. Das heißt aber nicht, dass wir alles so weitermachen wie bisher», sagte sie.

Hesse will die vom Landtag beschlossene Strategie zur Inklusion Schritt für Schritt umsetzen. In der Kultusministerkonferenz (KMK) will sie sich für vergleichbare bundeseinheitliche Standards und Prüfungen einsetzen. Viele Eltern, Lehrer, Schüler und die Wirtschaft würden sich vergleichbare Abschlüsse wünschen. Das gelte auch für das Abitur. Dazu zählten eine Angleichung von Prüfungen, Rahmenplänen und Stundentafeln, zum Beispiel die Überprüfung der Zahl der Hauptfächer. «Am zwölfjährigen Abitur halte ich fest», betonte Hesse. An den Grundschulen soll es laut Koalitionsvertrag von SPD und CDU eine Stunde mehr Deutschunterricht geben.

Außerdem will die Ministerin den Ausbau von Ganztagsschulen und sogenannten vollen Halbtagsgrundschulen weiter vorantreiben. 10 000 zusätzliche Plätze sollen entstehen. Seit diesem Schuljahr stellt das Land dafür 26 Millionen Euro bereit. Um die Vielfalt der Ganztagsangebote zu erhöhen, sollen Möglichkeiten einer verbindlichen Zusammenarbeit der Schulen mit Hilfsorganisationen wie dem Technischen Hilfswerk und den Feuerwehren ausgelotet werden. Auch zwischen Ganztagsschulen und Sportvereinen könnten sich Kooperationen ergeben.