Kirche : Bibelwettbewerb «Menschen-Bilder» gestartet

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Kinder und Jugendlichen können sich bildlich, in Texten, Musik oder Film, oder im darstellenden Spiel ausdrücken. Die Teilnehmer an dem Wettbewerb «Menschen-Bilder» können sich aus vier Themengruppen ein Menschenbild aussuchen und darstellen. Sie können allein oder in Gruppen arbeiten. Die Teilnehmer müssen sich bis zum 31. Januar anmelden. Bis zum 28. April sollten die Beiträge an das Pädagogisch-Theologische Institut Mecklenburg-Vorpommern in Ludwigslust gesendet werden. Die Sieger werden auf der Abschlussveranstaltung am 19. Juli 2017 in Wismar gekürt.

Bibelwettbewerb für Schüler