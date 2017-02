Kirche : Bibelwettbewerb «Menschen-Bilder»: Anmeldefrist verlängert

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

In dem Wettbewerb im 500. Jahr der Reformation sind Schüler von der Grundschule bis zur Berufsschule aufgerufen, über besondere Menschen zu berichten, die im biblischen Sinne Großes leisten, die sich selbst oder ihr Leben zum Guten verändern oder sich und anderen helfen, etwa eine Krise zu überstehen.

Die Kinder und Jugendlichen können sich bildlich, in Texten, Musik oder Film, oder im darstellenden Spiel ausdrücken. Die Teilnehmer an dem Wettbewerb «Menschen-Bilder» können sich aus vier Themengruppen ein Menschenbild aussuchen und darstellen. Sie können allein oder in Gruppen arbeiten. Die Sieger werden auf der Abschlussveranstaltung am 19. Juli 2017 in Wismar gekürt.

Bibelwettbewerb für Schüler

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 11:35 Uhr