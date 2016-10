Prozesse : Bewährungsstrafe für Besitz von Maschinenpistole

1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

Wegen des illegalen Besitzes einer Kriegswaffe hat das Amtsgericht Waren einen 40-Jährigen zu 14 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. «Von Ihnen ging eine erhebliche Gefahr für ihr Umfeld, ihre Frau und ihre Kinder aus», sagte Richterin Alexandra Sprigode-Schwencke am Mittwoch in der Begründung. Der Neustrelitzer hatte zugegeben, 2014 die Waffe nach Streit mit der Frau betrunken aus einem Versteck vom Dachboden geholt zu haben. Als er sie gerade laden wollte, kamen vier Polizisten und konnten den Mann mit Mühe überwältigen. Eines der Kinder hatte per Handy Hilfe geholt. Bei dem Hobbyhistoriker wurden 184 scharfe Patronen und alte Granitplatten mit Hakenkreuzen gefunden. Die Haftstrafe wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.