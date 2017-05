Verkehr : Betrunkene Autofahrerin überschlägt sich mehrfach in Mirow

Eine 26 Jahre alte Frau ist am Montag an einem Bahnübergang in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Ortseingangsschild und einem Begrenzungspfosten, bevor es zum Stehen kam, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.