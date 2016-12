Tourismus : Besucherrekord 2016: Knapp 90 000 Gäste im Bärenwald Stuer

Mit einem Besucherrekord wird der Bärenwald in Stuer (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) das Jahr 2016 abschließen. Wie Leiterin Winnie Rösner am Freitag erklärte, kamen bisher knapp 90 000 Gäste in das einzige Bärenschutzzentrum der Tierschutzstiftung Vier Pfoten in Norddeutschland. Das seien 13 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr, als 77 000 «Bärenfreunde» gezählt wurden. In dem waldreichen und 16 Hektar großen Gelände am Plauer See leben Braunbären, die aus engen und nicht artgerechten Haltungen meist aus Zoos in Deutschland und Polen kamen. Bundesweit gibt es drei solcher Bärenschutzzentren.