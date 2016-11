Ausbildung : Beste Auszubildende 2016 in Neubrandenburg geehrt

In Neubrandenburg sind die besten Auszubildenden aus dem Osten Mecklenburg-Vorpommerns ausgezeichnet worden. 45 junge Frauen und Männer konnten ihre Ausbildungen zum Teil vorzeitig abschließen und erreichten bis zu 97 von 100 möglichen Punkten, wie die Industrie- und Handelskammer in Neubrandenburg am Freitag mitteilte.