Agrar : Berufswettbewerb der Landjugend: ohne Öko-Sparte

Tausende junge Leute, die einen «grünen» Beruf erlernen, sind in den kommenden Monaten zum Berufswettbewerb der deutschen Landjugend aufgerufen. Am Dienstag wird er in Güstrow eröffnet. Bundesweit werden rund 10 000 Azubis in der Land-, Tier-, Forst- und Hauswirtschaft sowie im Weinbau ihr Können vergleichen. Nicht dabei sind die «Ökos». Beim Bund der Deutschen Landjugend als Mitveranstalter hieß es, das sei historisch so gewachsen. Wer in der ökologischen Land- und Tierwirtschaft lerne, dürfe sich aber ebenso beteiligen. Wie viele Lehrlinge aus Biobetrieben dies tun werden, ist nicht bekannt. In ihrer Ausbildung haben sie in den meisten Bundesländern einen Konflikt zu bewältigen: In der Praxis lernen sie Bio, in der Berufsschule konventionell. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gibt es keinerlei Ausbildungsmöglichkeiten für Ökolandbau.

erstellt am 05.Feb.2017 | 09:12 Uhr