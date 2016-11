Kommunen : Beratungen über die Entwicklung Vorpommerns

Die Landräte der beiden Vorpommern-Kreise und die hauptamtlichen Bürgermeister beraten am Donnerstag über die notwendigen Entwicklungsschwerpunkte für die Region. Bei der Klausur in Greifswald, zu der der Regionale Planungsverband eingeladen hatte, wollen sich die Kommunalpolitiker auch auf gemeinsame Forderungen gegenüber der Landesregierung verständigen. Bei der Landtagswahl hatte die AfD in dem strukturschwächeren Teil des Landes ihre größten Wahlerfolge errungen. Zu der Tagung war der neue Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), nicht eingeladen worden. Man wolle sich zunächst intern positionieren, begründete Planungsverbandschef Ralf Drescher die Entscheidung.

