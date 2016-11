Soziales : Behinderten- und Sozialverbände kritisieren Teilhabegesetz

Die Kritik von Behinderten- und Sozialverbänden am Entwurf der Bundesregierung für ein neues Teilhabegesetz reißt nicht ab. Heute (11.00 Uhr) treten Vertreter verschiedener Organisationen aus Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam in Schwerin vor die Presse. Sie befürchten, dass Behinderte benachteiligt und diskriminiert werden. Gegen den Gesetzentwurf gibt es schon seit Monaten Widerstand. Anfang November demonstrierten Hunderte Behinderte und Betreuer in Berlin. Sie befürchten unter anderem, dass künftig weniger Behinderte einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer geschützten Werkstatt haben könnten.

