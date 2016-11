Umwelt : Beginn der Stallpflicht für Geflügel

Geflügel muss in Mecklenburg-Vorpommern von diesem Montag an in Ställen gehalten werden. Bei einem Treffen des Zentralen Krisenstabs Tierseuchen wurde am Samstag in Berlin ein bundesweit einheitliches Vorgehen zum Schutz vor der Geflügelpest beschlossen. Es soll überall dort die Stallpflicht angeordnet werden, wo die Wahrscheinlichkeit eines Eintrages der hochansteckenden H5N8-Variante hoch ist. Zugvögel machen den Nordosten zu einem besonderen Risikogebiet.