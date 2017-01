Agrar : Bauern in MV trotz abflauender Milchkrise noch mit Sorgen

1 von 1 Foto: Sebastian Gollnow 1 von 1

Trotz wieder steigender Milchpreise blicken die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern nicht sorgenfrei in das neue Jahr. Kräftige Einnahmeverluste durch niedrige Erzeugerpreise und eine äußerst mäßige Ernte im Vorjahr drücken die Bilanzen und schmälern die Investitionsmöglichkeiten. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag will Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck Erwartungen und Forderungen an die Politik formulieren. Neben dem wachsenden Kostendruck leiden die Landwirte seinen Angaben zufolge immer mehr auch unter behördlichen Auflagen und fordern deshalb einen Abbau von Bürokratie. Weitere Themen der Pressekonferenz dürften die bevorstehende «Grüne Woche» in Berlin sein, die auch für die Agrarwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns eine wichtige Werbeplattform ist, und der Umgang mit geschützten Wildtieren wie Biber und Wolf.