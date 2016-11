Wahlen : Bartsch soll Direktkandidat zur Bundestagswahl 2017 werden

1 von 1 Foto: Karlheinz Schindler 1 von 1

Bei dem Kreisparteitag der Linken in der Hansestadt stellte sich Bartsch am Samstag vor und sagte, er freue sich über die Chance, die Region im Bundestag zu vertreten. Der in Stralsund geborene, 58-jährige Bartsch war bei der Bundestagswahl 2013 im Wahlkreis 12 Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I angetreten und über die Landesliste in den Bundestag gekommen.

In Rostock hatte schon einmal ein Linker das Direktmandat für den Bundestag geholt: Der jetzige Sozialsenator der Hansestadt, Steffen Bockhahn, saß für die Region von 2009 bis 2013 im deutschen Parlament.