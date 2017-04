Brände : Balkonbrand in Kühlungsborn

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

War es ein Grill? Auf einem Balkon in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Durch die starke Hitze wurden die Fenster zur Wohnung zerstört, so dass sich der Rauch in der Wohnung ausbreitete, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch ein weiterer Balkon fing Feuer. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig und unverletzt aus dem Haus retten. Die Brandursache war zunächst unklar. Berichte, wonach ein Grill den Brand verursacht hätte, konnte die Polizei nicht bestätigen.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 08:39 Uhr