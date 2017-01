Wetter : Backhaus informiert sich auf Usedom über Hochwasserschäden

Nach der schwersten Sturmflut an Deutschlands Ostseeküste seit zehn Jahren will sich am Donnerstag Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) selbst ein Bild von den Folgen machen. Er werde am Nachmittag gegen 15.00 Uhr den Badeort Zempin auf Usedom besuchen, kündigte eine Ministeriumssprecherin an. Zwischen Zempin und Koserow hatte das Hochwasser ersten Erkenntnissen zufolge den größten Schaden angerichtet. Am Steilufer hatte es Abbrüche gegeben, Treppenaufgänge wurden weggerissen, Strandpromenaden in Mitleidenschaft gezogen.