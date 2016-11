Kriminalität : Auto im Wert von 43 000 Euro gestohlen

In der Nacht zum Samstag ist in Waren/Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Auto im Wert von rund 43 000 Euro gestohlen worden. Der Besitzer parkte seinen Wagen am Freitagabend auf einem Stellplatz vor seinem Wohnhaus, teilte die Polizei mit. Am Samstagmorgen habe der Mann das Fehlen seines Autos festgestellt und daraufhin die Polizei informiert. Demnach lagen zunächst keine Informationen über einen möglichen Täter vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mitteilung der Polizei