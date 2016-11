Unfälle : Auto fährt gegen Baum: Mutter und Tochter schwer verletzt

1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Eine Familie ist bei einem Unfall auf der Landstraße 20 bei Hohen Wangelin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) teilweise schwer verletzt worden. Das Auto der Familie kollidierte am Samstagabend mit einem Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 35 Jahre alte Fahrerin und ihre 51-jährige Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, verletzten sich schwer. Der 34 Jahre alte Bruder der Fahrerin saß auf dem Rücksitz und wurde leicht verletzt, hieß es weiter. Alle drei Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 35-Jährige zu schnell und missachtete außerdem ein Stoppschild.

