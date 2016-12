Kunst : Ausstellung über DDR-Frauenzeitschrift «Sibylle» in Rostock

Rostock (dpa/mv) - In der Rostocker Kunsthalle beginnt am Samstag eine Ausstellung über die frühere DDR-Frauenzeitschrift «Sibylle». Die Arbeiten von 13 Fotografen werden am Freitag in einem Presserundgang erstmals vorgestellt. Mit der Ausstellung werde es möglich sein, die Entwicklung der «Sibylle» zu verfolgen, hieß es. Die Zeitschrift war laut Kunsthallen-Kurator Ulrich Ptak von 1956 an sechs Mal jährlich in einer Auflage von 200 000 erschienen und regelmäßig schnell vergriffen. Sie galt als «Ost-Vogue» mit einem hohen künstlerischen Anspruch. Das Erscheinen der Zeitschrift war Mitte der 1990 Jahre eingestellt worden. Die Ausstellung geht bis zum 17. April.

