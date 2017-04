Geschichte : Ausstellung erinnert an Schicksal von Stalinismusopfern

An das Schicksal Tausender Häftlinge im sowjetischen Internierungslager Fünfeichen und in der DDR erinnert seit Freitag eine Sonderausstellung an der Hochschule Neubrandenburg. Unter dem Motto «Gegen das Vergessen» werden Bilder und Berichte sowie Materialien der Gefangenen und ein Häftlingstagebuch von damals gezeigt. Damit will die Arbeitsgemeinschaft Fünfeichen - einer der größten Opfervereine für Betroffene stalinistischer Gewalt - an die schwierige Aufarbeitung dieses Kapitels erinnern.