Kriminalität : Aus Maßregelvollzug geflüchteter Straftäter stellt sich

Auch der zweite am Neujahrstag geflohene Patient befindet sich wieder im Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter in Bernburg. Der 48-Jährige kehrte am Freitag freiwillig zurück, wie die Polizei mitteilte. Er hatte mit einem anderen Patienten am 1. Januar ein ausgehebeltes Fenster zur Flucht genutzt. Sein 43-jähriger Begleiter war schon am Mittwoch in Burg im Jerichower Land gefasst worden.

