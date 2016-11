Parteien : Aufwind für konservativen Kreis in der CDU

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

In Vorpommern formiert sich ein konservativer Kreis innerhalb der CDU. Die Idee eines Zusammenschlusses wertkonservativer Parteimitglieder unter den Namen «Anklamer Kreis» traf unter den Christdemokraten Vorpommern-Greifswalds auf ihrem Kreisparteitag am Samstag auf mehrheitliche Zustimmung. Rund 50 der etwa 90 anwesenden Mitglieder signalisierten während des Treffens in Anklam eine Mitarbeit, wie der Initiator Sascha Ott (CDU) sagte. Ott kündigte an, im Frühjahr auf dem Landesparteitag der CDU für einen Platz im Landesvorstand kandidieren zu wollen. Damit solle dem rechten Parteienflügel mehr Gewicht gegeben werden. Am 13. Dezember wollen sich die Christdemokraten in Anklam treffen, um über die Organisationsstruktur zu beraten. «Wir beginnen in der Mitte unseres Kreisverbandes», sagte er. Der Anklamer Kreis sei aber auf Wachstum angelegt.