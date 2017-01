Wetter : Aufräumarbeiten nach Sturm: Flüge zur Schadensermittlung

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

An der Seebrücke von Binz schoben mehrere Radlader am Montagmorgen Schlick und angespülten Unrat zusammen. Zuerst würden überall die Strandaufgänge wiederhergestellt, damit die Besucher gefahrlos an den Strand gelangen können, sagte der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, Olaf Manzke.

Am Vormittag sollten die Vermessungsflüge zur Schadenbegutachtung an der Küste wieder starten, wie ein Sprecher der Milan Geoservice GmbH sagte. Am Wochenende mussten die beiden mit spezieller Lasertechnik bestückten Flugzeuge ihre Arbeit wegen Schneefalls und Regens abbrechen.

