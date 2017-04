Unfälle : Auf A14 getöteter Fahrer vermutlich 50-jähriger Fahrzeugbesitzer

Bei einem auf der Autobahn 14 bei Grimma (Landkreis Leipzig) getöteten Autofahrer handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 50 Jahre alten Besitzer des Fahrzeugs. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag in Leipzig. Endgültige Klarheit solle der Vergleich von DNA bringen, dessen Ergebnis aber noch nicht vorliege. Bei dem Unfall am Montag auf der A14 (Leipzig-Dresden) war der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sein Wagen fing Feuer und brannte aus. Angaben zur Herkunft des Mannes machte die Polizei nicht.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 16:58 Uhr