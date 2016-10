Kriminalität : Attake in Flüchtlingsheim: Haftantrag gegen Verdächtigen

Einen Tag nach einer gefährlichen Messerattacke in einem Rostocker Flüchtlingsheim soll der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen werden. Über den Antrag wegen versuchten Totschlags müsse das Amtsgericht Rostock entscheiden, erklärte Harald Nowack als Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Bei dem Streit soll ein 38-jähriger Ägypter einen 25 Jahre alten Flüchtling aus Syrien lebensgefährlich verletzt haben. Der Ältere wurde festgenommen.