Leute : «Aschenbrödel»-Prinz Travnicek erneut Vater geworden

Pavel Travnicek, bekannt als der Prinz aus dem TV-Klassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», ist mit 66 Jahren noch einmal Vater geworden. Seine Frau Monika habe am Freitagabend einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, berichteten tschechische Medien am Montag. «Der Augenblick, wenn ein neues Leben in die Welt tritt, ist unvergesslich», sagte Travnicek, der selbst bei der Geburt dabei war, der Zeitung «Blesk». Der Kleine soll Maximilian heißen, wiegt 3,2 Kilo und ist 50 Zentimeter groß.