Behinderte : Architekten-Regionalkonferenz zum barrierefreien Bauen

Die Bundesarchitektenkammer will das Problembewusstsein von Architekten für das Thema Barrierefreiheit stärken. Bundesweit hat sie dazu in den vergangenen Monaten drei Regionalkonferenzen veranstaltet. Heute findet die vierte und letzte, die Regionalkonferenz Ost, in Schwerin statt. Dazu würden Architekten, Planer und behinderte Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt erwartet, erklärte der Präsident der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommerns, Joachim Brenncke. Stärker als in früheren Jahren werde die Zusammenarbeit mit Behinderten und deren Interessenvertretern gesucht. Zu der Konferenz werden Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) und die Behindertenbeauftragte des Bundes, Verena Bentele, erwartet.

erstellt am 21.Apr.2017 | 02:54 Uhr