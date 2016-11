Kriminalität : Anlagenteile und Radlader aus Agrarbetrieben gestohlen

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

In Mecklenburg-Vorpommern haben Unbekannte in landwirtschaftlichen Betrieben einen Schaden von rund 130 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden ein Radlader in Nossendorf bei Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) und Teile einer Solaranlage von einem Schweinemastbetrieb in Bernitt (Landkreis Rostock) gestohlen. Die 36 sogenannten Wechselrichter im Wert von 80 000 Euro waren erst am Dienstag angeliefert worden. Sie verschwanden in der Nacht von dem umzäunten Gelände in Bernitt. Der Radlader in Nossendorf verschwand ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch aus dem verschlossenen Stall.