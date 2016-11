Kriminalität : Angeklagter Ex-LKA-Kommissar war angeblich für BND tätig

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Ein wegen Korruption angeklagter ehemaliger Beamter des Landeskriminalamtes (LKA) hat nach eigenen Angaben auch für den Bundesnachrichtendienst (BND) gearbeitet. Seine Dienststelle beim Landeskriminalamt habe von seiner Doppeltätigkeit nichts gewusst, sagte der 60-Jährige am Donnerstag in der Verhandlung am Landgericht Schwerin. Der Ex-Kriminalbeamte und seine mitangeklagte Ehefrau äußerten sich am zweiten Verhandlungstag nur zu ihrer Person. Der Ex-Kriminalkommissar soll jahrelang interne Informationen an eine Berliner Firmenberaterin verkauft und dafür 300 000 Euro kassiert haben. Auch die Firmenberaterin steht vor Gericht.