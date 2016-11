Arbeitsmarkt : An der Seenplatte werden die Arbeitskräfte knapp

Im bundesweit größten Landkreis - der Mecklenburgischen Seenplatte - werden gute Arbeitskräfte immer knapper. «Bei Facharbeitern haben wir faktisch Vollbeschäftigung wie in Baden-Württemberg», sagte Thomas Besse als Leiter der zuständigen Arbeitsagentur am Dienstag bei einer Tagung in Waren an der Müritz. Grund sei der wirtschaftliche Aufschwung und die Bevölkerungsstruktur. In den nächsten sechs Jahren werde sich die Arbeitslosenquote, die bei 10,7 Prozent liegt, noch mal halbieren.