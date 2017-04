Geschichte : «Als die Russen kamen»: Filmabend erinnert an Frühjahr 1945

Mit einem dokumentarischen Film- und Leseabend wird an diesem Donnerstag in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) an ein tragisches Kapitel vom Frühjahr 1945 erinnert. Das Kulturzentrum Alte Kachelofenfabrik zeigt unter dem Motto «Als die Russen kamen - 10 Tage im Mai» zwei NDR-Streifen, wie ein Sprecher des Kulturzentrums am Montag mitteilte. Darin geht es um den Selbstmord von mehr als 600 Menschen aus der Region, die sich in den letzten Kriegstagen aus Angst vor der Roten Armee das Leben nahmen. Die meisten dieser Menschen hätten sich im Glambecker See ertränkt.