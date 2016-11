Parteien : AfD-Landesparteitag: Holm hofft auf Rückenwind durch Trump

Gägelow (dpa/mv) - Der Kandidat zum Landessprecher der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, hofft auf Rückenwind für seine Partei durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Er wünsche sich, dass Trump es schaffe in den USA eine bürgernahe Politik zu gestalten und die Probleme anzusprechen, die die Menschen dort wirklich bewegen, sagte Holm am Sonntag beim Landesparteitag der AfD Mecklenburg-Vorpommern in Gägelow bei Wismar. Verschiedene Wahlen in Europa und auch die in den USA hätten gezeigt, dass sich derzeit der politische Wind drehe.