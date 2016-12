Verkehr : A19 nach Frontalzusammenstoß bei Malchow gesperrt

Nach einem Zusammenstoß zweier Kleintransporter ist die Autobahn 19 Berlin-Rostock in Höhe Malchow am Dienstag gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war der Fahrer eines Kurierdienstes auf der Petersdorfer Brücke ins Trudeln geraten und dann auf die Gegenspur gefahren, wo er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Der Kurierdienstfahrer wurde schwer verletzt. Aus dem anderen Fahrzeug kamen die Beifahrerin und die Fahrerin ebenfalls in eine Klinik.