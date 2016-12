1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Stralendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 55-Jähriger am Donnerstag schwer verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Kleintransporter in einer Kurve von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung Polizei