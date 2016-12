Immobilien : 53 Immobilien bei Auktion in Rostock im Angebot

Rostock (dpa/mv) - 53 Immobilien - vom Gutshaus bis zum Ferienkomplex - sind bei der Winterauktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG am Samstag in Rostock im Angebot. Dabei liegt die Summe der Mindestgebote bei 2,4 Millionen Euro. Das zunächst höchste Gebot weist mit 900 000 Euro ein Ferienkomplex im Ostseebad Zingst auf. Zu dieser Immobilie gehören drei Gebäude mit zehn Ferienwohnungen und einer Eigentumswohnung. Auf dem großen Grundstück könne auch noch ein weiteres Haus gebaut werden, hieß es. Für mindestens 646 000 Euro sind in Güstrow zwei komplett vermietete Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Wohnungen zu haben.

NDGA