Kriminalität : 43-Jähriger hortet gestohlene Fahrzeuge

Fünf offenbar gestohlene Autos, ein Motorrad und unzählige Fahrzeugteile hat die Polizei bei einem 43-Jährigen in verschiedenen Hallen im Kreis Segeberg entdeckt. Bei den Fahrzeugen handele es sich mutmaßlich um Diebesgut, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tatverdächtige war am Montagnachmittag zunächst noch flüchtig. Auf die Fahrzeuge waren die Beamten bei Durchsuchungen in Wahlstedt, Klein Gladebrügge und Leezen gestoßen. Über die Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Mitteilung der Polizei