Denkmäler : 4,2 Millionen Euro vom Bund für Denkmäler in Vorpommern

1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Der Bund unterstützt im kommenden Jahr die Sanierung von Denkmälern in Vorpommern mit zusätzlich 4,2 Millionen Euro. Der Bundestags-Haushaltsausschuss hat am Donnerstag die Mittel aus dem zweiten Teil des Denkmalschutz-Sonderprogramms VI freigegeben, teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen mit. Das Geld fließt in 13 Denkmäler, darunter Kirchen in Pasewalk, Ueckermüde, Barth oder Tribsees, sowie in das Greifswalder Gesellschaftshaus «Straze» oder den mittelalterlichen Papenhof in Barth. Bundesweit werden 204 Projekte mit insgesamt 70,5 Millionen Euro gefördert.