Kriminalität : 39-Jähriger überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Gützkow ist am Mittwoch ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Auf einer Landstraße verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich mehrfach überschlug und neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Rettungskräfte befreiten den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten 39-Jährigen aus seinem Auto und brachten ihn in das Krankenhaus Greifswald.

