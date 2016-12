Unfälle : 32-Jähriger kommt von Fahrbahn ab: zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagabend zwei Menschen auf der Landesstraße 191 kurz vor Dänschenburg (Kreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger Autofahrer sei aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Das Fahrzeug überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L 191 war für den Zeitraum des Polizeieinsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt.

Polizeimeldung