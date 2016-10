Unfälle : 28-Jährige nach Autounfall schwer verletzt

Aus zunächst ungeklärter Ursache ist eine Autofahrerin in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Wagen der 28-Jährigen überschlug sich am Mittwochabend nach Polizeiangaben mehrmals und landete in einem Kleingartenverein, nachdem sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mitteilung der Polizei