Handwerk : 275 Handwerker werden in Rostock zum Meister gekürt

Rostock (dpa/mv) - In der Rostocker Stadthalle erhalten heute 275 Handwerker ihren Meisterbrief, darunter auch 16 Frauen. Zu der Feier wird neben Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) auch der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, erwartet. Dabei ist das Kfz-Handwerk immer noch die Branche, in der die meisten Meisterbriefe übergeben werden. Nach Angaben der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Rostock gibt in diesem Jahr 135 neue Kfz-Meister. Es folgen in der Häufigkeit mit großem Abstand die Installateure und Heizungsbauer, Elektrotechniker sowie Maurer und Betonbauer mit 32, 24 beziehungsweise 21 Meisterbriefen.

HWK Rostock