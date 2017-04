Migration : 270 Millionen Euro für Versorgung von Asylbewerbern in MV

Nach Auffassung des asylpolitischen Sprechers der Fraktion, Enrico Komning, liegen die Kosten im Land noch höher als angegeben. Polizeieinsätze, Sozialarbeiter und Berufsqualifizierungen seien in der Rechnung nicht inbegriffen, sagte er. Komning kritisierte das Auslaufen eines zweiten Schiffes der Organisation «Sea Eye» am Dienstag von Stralsund aus in Richtung Mittelmeer. Mit ihrem Einsatz vor der libyschen Grenze besorge die Organisation das Geschäft der Schlepperbanden und treibe noch mehr Menschen auf das Mittelmeer in Richtung Europa, sagte Komning.

Kleine Anfrage und Antwort

von dpa

erstellt am 11.Apr.2017 | 17:09 Uhr