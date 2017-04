Film : 20 Ur- und Erstaufführungen beim 27. Filmkunstfest MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Beim 27. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin dürfen sich Kinofans Anfang Mai auf 150 Filme in sechs Tagen freuen. Darunter sind 20 Ur- und deutsche Erstaufführungen, wie Festivaldirektor Volker Kufahl am Donnerstag ankündigte. Dazu gehört die französisch-italienische Koproduktion «Die Beichte - Le Confessioni» von Roberto Andò, die im Grandhotel Heiligendamm gedreht wurde. Die Dänin Signe Astrup zeigt im Dokumentarfilmwettbewerb erstmals den Streifen «Die vergessene Armee» über Armeeangehörige der NVA. Dänemark ist das Gastland des Filmkunstfestes vom 2. bis 7. Mai. Seine Filmproduktion wird mit einer eigenen Reihe gewürdigt. Dänen steuern auch die Musik zum Eröffnungsabend bei.

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 13:16 Uhr