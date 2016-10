Kriminalität : 19 Tresor-Diebstähle im Landkreis Rostock aufgeklärt

Begonnen hatte die Diebstahlsserie im September vergangenen Jahres. Den Polizeiangaben zufolge standen die Tresore in Ämtern, Restaurants und Pflegeeinrichtungen in Rerik, Kühlungsborn, Neubukow, Kröpelin und weiteren Orten im Landkreis Rostock. Der 33-Jährige soll die Tresore gemeinsam mit Komplizen im Alter von 32 und 27 Jahren entwendet und abtransportiert haben. Dafür sollen sie gestohlene Transporter verwendet haben. Um keine Spuren zu hinterlassen, seien die aufgebrochenen Tresore und die Transporter später in Brand gesteckt worden.

Trotz aller Bemühungen, ihre Spuren zu beseitigen, konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden. Der Einsatz von Spürhunden habe maßgeblich dazu beigetragen, hieß es. Gegen den 33-Jährigen wurde den Angaben zufolge Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls erlassen.

Mitteilung der Polizei