Kultur : 18 000 Bürger in MV leben von Kultur- und Kreativwirtschaft

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Fast 18 000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben von der Kultur. Das geht aus einer Untersuchung des Büros für Kulturwirtschaftsforschung in Köln hervor, die das Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hatte, wie Minister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin mitteilte. Die Bestandsaufnahme bezieht sich auf die Jahre 2012 bis 2014. Demnach sind im Land rund 5500 Selbstständige und Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig. Davon hat knapp die Hälfte einen persönlichen Jahresumsatz von mehr als je 17 500 Euro. Diese rund 2600 kreativen Selbstständigen und Unternehmen erwirtschafteten 2014 gemeinsam einen Jahresumsatz von mehr als 777 Millionen Euro. Dies sei ein Anteil von 1,8 Prozent an der Gesamtwirtschaft im Land.