Kriminalität : 15-Jähriger klaut Auto bei Verkaufsgespräch

Ludwigslust (dpa/mv) - Ein 15-jähriger Junge hat ein Auto während einer privaten Besichtigung des Wagens in Ludwigslust gestohlen. Der Jugendliche, wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt, sei kurz nach dem Zwischenfall am Sonntagnachmittag mitsamt dem Oberklassewagen von einem Beamten gestoppt und vorläufig festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Dem sei allerdings eine Verfolgungsjagd mit dem Motorradpolizisten voraus gegangen. Der hatte den gestohlenen Wagen kurz vor Grabow auf der B5 entdeckt und verfolgt. Der 15-Jährige beschleunigte und konnte erst in einer Grundstückseinfahrt in Grabow gestoppt werden.

erstellt am 24.Apr.2017 | 16:37 Uhr