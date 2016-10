Musik : 14 000 Besucher kamen zu Usedomer Musikfestival

Mit einem Konzert im Kraftwerk Peenemünde geht am Freitag das Usedomer Musikfestival zu Ende. Rund 14 000 Besucher kamen zu den 36 Konzerten auf der Insel Usedom, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Die Platzauslastung lag bei 94 Prozent. Den musikalischen Schlussakkord setzt am Samstag das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock und der kanadisch-polnische Star-Pianist Jan Lisiecki. Das Usedomer Musikfestival hatte in diesem Jahr den Länderschwerpunkt Schweden.

