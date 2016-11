Soziales : 1050 Fälle häuslicher Gewalt

1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Polizeibeamte sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorprommern zu rund 1050 Fällen häuslicher Gewalt gerufen worden. Die Zahlen seien in den vergangenen Jahren nahezu konstant geblieben, sagte Gleichstellungsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag unter Verweis auf die Polizeistatistik 2015. Mehr als 83 Prozent der Täter seien Männer. Drese machte deutlich, dass auch jeder betroffene Mann in den Beratungsstellen des Landes Hilfe finden könne. Landesweit stünde ein Beratungsnetz mit 32 Einrichtungen zur Verfügung.