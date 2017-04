Fußball : 1. FC Magdeburg spielt gegen Rostock 1:1

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Vor der Saisonrekordkulisse im Ostseestadion waren die in Bestbesetzung angetretenen Hausherren von Beginn an die optisch überlegene Mannschaft und erspielten sich auch einige gute Gelegenheiten. Die beste der ersten Halbzeit vergab der agile Rechtsaußen Stephan Andrist. In der 19. Minute scheiterte er nach einem schnellen Konter an Magdeburgs Torhüter Leopold Zingerle.

Nach dem Wechsel neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, ehe Magdeburgs Kapitän Beck in Mittelstürmerposition zu seinem 13. Saisontor einschoss. Vorausgegangen war ein Fehler von Hansa-Torhüter Marcel Schuhen, dessen Abwurf beim Gegner landete. Andrist glich mit seinem neunten Saisontreffer aus.

Pk Hansa Rostock

Website FC Hansa

Spielplan FC Hansa

Kader FC Hansa

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 16:04 Uhr