Gefährliche Postsendung? : Wieder Brief mit Pulver am Landgericht Neubrandenburg

Unbekannte haben zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen Brief mit einer unbekannten Substanz beim Landgericht Neubrandenburg eingeworfen. Zur Sicherheit wurde die Poststelle gesperrt, der Geschäftsbetrieb gehe aber normal weiter, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Allerdings mussten laut Polizei trotzdem Feuerwehren und ein Gefahrgutzug anrücken. Die pulverige Substanz werde von Spezialisten überprüft.

Erst am Mittwoch hatten Unbekannte eine bräunliche Substanz in einem Brief abgegeben. Ein kleiner Teil des Justizzentrums blieb abgesperrt. Die Substanz stellte sich aber als harmlos heraus. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Schon vor zwei Wochen waren in mehreren Justizbehörden in Mecklenburg-Vorpommern Briefe mit weißem Pulver eingegangen, das sich ebenfalls als ungefährlich herausstellte.

von Winfried Wagner

erstellt am 27.Jan.2017 | 10:48 Uhr

